Yusuf Güven’in yönettiği ve Selahattin Taşdöğen, Haldun Boysan, Bilal Akif Yörük ile Hüseyin Berker Soyçiçek’in oynadığı Hızlı ve Tüplü, 19 Mayıs 2017’de Özen Film dağıtımıyla Mor Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gökhan ve Metin, tamirci çıraklarıdır. Hayallerini süsleyen Şahin marka araba almak için para birleştirmeye karar verirler. Kayserili galericide buldukları sarı renkli Şahin istedikleri gibidir. Nihayet hayallerindeki Şahin marka arabayı alırlar ve Modifiye yapmaya karar verirler. Ustalarının yardımı ile başlayan komik ve aksiyon dolu hayatları, karşılarına çıkan Kayserili Galerici, Lastikçi Emin ve rakibi Tansu ile daha renklenecektir.

Basın Bülteni

