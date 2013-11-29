Ali Avaz’ı Kaybettik

Sinemamızda yönetmen, senarist ve oyuncu olarak birçok filme imza atan Ali Avaz, 27 Kasım 2013 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Avaz’ın rol aldığı filmler arasında Garibanız Abiler, Bir Baltaya Sap Olamadım, Gardaş Beni Eversene, Hacıaağalar Kralı, Sarı Öküz Parası, Süpürgesi Yoncadan, Yeter Be, Yazık Oldu Ali’ye, Bayram Benim Neyime, Patron Duymasın, Alman Avratın Bacısı, Alman Avrat 40 Bin Mark, Kenar Mahalle, Çok mu Komik? gibi filmler var. Cenazesi 28 Kasım 2013 Perşembe günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilen merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.