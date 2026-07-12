Uluslararası Gastronomi Film Festivali’nin Kars Edisyonu Tamamlandı

10 – 12 Temmuz tarihleri arasında Kars’ta yapılan Uluslararası Gastronomi Film Festivali, 3 gün boyunca birbirinden değerli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında Gastro Sınıf ve Sine Sınıf etkinlikleri, UGFF söyleşileri, kısa film, belgesel film gösterimleri ve açık hava film gösterimleri gerçekleştirildi. Festival aynı zamanda Boğatepe ve Ani’de düzenlenen etkinliklerle doğal, tarihi ve kültürel mirası sinema ve gastronomiyle buluşturdu.

Basın Bülteni

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