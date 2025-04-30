Jurassic World: Yeniden Doğuş Filminin Kamera Arkası İçeriği Yayınlandı

Bu yaz, Jurassic World üçlemesinin sona ermesinden üç yıl sonra, Jurassic serisi Jurassic World: Yeniden Doğuş ile yeni bir yöne evriliyor. Filmin başrollerini Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali paylaşıyor. Kamera arkası içeriği yayınlanan bu yeni bölümde bir kurtarma ekibi, geride kalan en kötülerin en kötülerinin yaşadığı, orijinal Jurassic Park’ın araştırma tesisi olan bir adaya, Dünya üzerindeki en tehlikeli yere doğru yola çıkıyor. Ünlü yıldızlar Rupert Friend ve Manuel Garcia Rulfo’nun da rol aldığı film, Jurassic Park’ın senaristi David Koepp senaryosundan etkileyici bir görsellikle Gareth Edwards tarafından yönetiliyor.

Basın Bülteni

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