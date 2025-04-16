Büyük Heyecanla Beklenen Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Filminin Karakter Afişleri Paylaşıldı

Büyük beğeni toplayan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin üçlemesinin arkasındaki üç kez Oscar adayı ve Altın Küre ödüllü Dean DeBlois’ten, sevilen seriyi başlatan filmin çarpıcı bir canlı aksiyon yeniden uyarlaması geliyor. Karakter afişleri yayınlanan filmde Vikingler ve ejderhaların nesiller boyu amansız düşmanlar olduğu Berk adasında Hıçkıdık farklı bir duruş sergiliyor. Vast Şefi Stoick’in göz ardı edilen oğlu Hıçkıdık, korkulan bir Gecenin Öfkesi ejderhası olan Dişsiz ile arkadaş olduğunda yüzyıllardır sürengelen geleneklere meydan okur. Aralarındaki alışılmadık bağ, ejderhaların gerçek doğasını ortaya çıkararak Viking toplumunun temellerine karşı gelir.

Basın Bülteni

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