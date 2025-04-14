Bi Umut Filminin Oyuncu Kadrosu Açıklandı: Güçlü Kadro, Gerçek Hikâye

Geçtiğimiz ay Moskova’da düzenlenen basın toplantısıyla dikkatleri üzerine çeken Bi Umut filminin oyuncu kadrosu belli oldu. Kimliği belirsiz, felçli bir Rus gence on yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’yı Hülya Duyar, Umut adını verdiği genci ise Rus oyuncu Leon Kemstach canlandıracak. Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Necmi Yapıcı ve Levent Ülgen gibi isimleri bir araya getiren filmin okuma provası gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Bulut Balkis



Fikret Kuşkan



Fikret Kuşkan – Hülya Duyar – Füsun Kostak



Füsun Kostak – Necmi Yapıcı



Gökhan Arı – Mustafa Uslu – Mert Dikmen – Bulut Balkis



Hayat Van Eck



Hayat Van Eck – Celal Öztürk – Gürberk Polat



Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Celal Öztürk



Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Celal Öztürk – Gürberk Polat



Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Celal Öztürk – Gürberk Polat



Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Leon Kemstach –

Gürberk Polat – Celal Öztürk



Hayat Van Eck – Leon Kemstach – Gökhan Arı –

Hülya Duyar – Gürberk Polat – Celal Öztürk



Hayat Van Eck – Leon Kemstach – Mustafa Uslu –

Hülya Duyar – Gürberk Polat – Celal Öztürk



Hülya Duyar



Hülya Duyar



Hülya Duyar – Celal Öztürk



Hülya Duyar – Leon Kemstach



Hülya Duyar – Leon Kemstach – Yüsra Geyik



Leon Kemstach



Leon Kemstach



Levent Ülgen



Levent Ülgen



Mert Dikmen



Mustafa Uslu – Ramin Gasimov – Tanju Bilgiç – Gülsüm Kabadayı –

Andrey Malakhov – Bulut Balkis – Anna Andrusenko –

Oturanlar: Tunahan – Tolgahan – Alihan

(Gülsüm Kabadayı’nın Oğulları)



Necmi Yapıcı



Necmi Yapıcı



Yüsra Geyik



Yüsra Geyik – Hülya Duyar



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