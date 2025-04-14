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Bi Umut Filminin Oyuncu Kadrosu Açıklandı: Güçlü Kadro, Gerçek Hikâye

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Geçtiğimiz ay Moskova’da düzenlenen basın toplantısıyla dikkatleri üzerine çeken Bi Umut filminin oyuncu kadrosu belli oldu. Kimliği belirsiz, felçli bir Rus gence on yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’yı Hülya Duyar, Umut adını verdiği genci ise Rus oyuncu Leon Kemstach canlandıracak. Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Necmi Yapıcı ve Levent Ülgen gibi isimleri bir araya getiren filmin okuma provası gerçekleştirildi.

Bulut Balkis

Fikret Kuşkan

Fikret Kuşkan – Hülya Duyar – Füsun Kostak

Füsun Kostak – Necmi Yapıcı

Gökhan Arı – Mustafa Uslu – Mert Dikmen – Bulut Balkis

Hayat Van Eck

Hayat Van Eck – Celal Öztürk – Gürberk Polat

Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Celal Öztürk

Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Celal Öztürk – Gürberk Polat

Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Celal Öztürk – Gürberk Polat

Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Leon Kemstach –
Gürberk Polat – Celal Öztürk

Hayat Van Eck – Leon Kemstach – Gökhan Arı –
Hülya Duyar – Gürberk Polat – Celal Öztürk

Hayat Van Eck – Leon Kemstach – Mustafa Uslu –
Hülya Duyar – Gürberk Polat – Celal Öztürk

Hülya Duyar

Hülya Duyar

Hülya Duyar – Celal Öztürk

Hülya Duyar – Leon Kemstach

Hülya Duyar – Leon Kemstach – Yüsra Geyik

Leon Kemstach

Leon Kemstach

Levent Ülgen

Levent Ülgen

Mert Dikmen

Mustafa Uslu – Ramin Gasimov – Tanju Bilgiç – Gülsüm Kabadayı –
Andrey Malakhov – Bulut Balkis – Anna Andrusenko –
Oturanlar: Tunahan – Tolgahan – Alihan
(Gülsüm Kabadayı’nın Oğulları)

Necmi Yapıcı

Necmi Yapıcı

Yüsra Geyik

Yüsra Geyik – Hülya Duyar

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