Bi Umut Filminin Oyuncu Kadrosu Açıklandı: Güçlü Kadro, Gerçek Hikâye

Geçtiğimiz ay Moskova’da düzenlenen basın toplantısıyla dikkatleri üzerine çeken Bi Umut filminin oyuncu kadrosu belli oldu. Kimliği belirsiz, felçli bir Rus gence on yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’yı Hülya Duyar, Umut adını verdiği genci ise Rus oyuncu Leon Kemstach canlandıracak. Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Necmi Yapıcı ve Levent Ülgen gibi isimleri bir araya getiren filmin okuma provası gerçekleştirildi.
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Fikret Kuşkan – Hülya Duyar – Füsun Kostak
Gökhan Arı – Mustafa Uslu – Mert Dikmen – Bulut Balkis
Hayat Van Eck – Celal Öztürk – Gürberk Polat
Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Celal Öztürk
Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Celal Öztürk – Gürberk Polat
Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Celal Öztürk – Gürberk Polat
Hayat Van Eck – Hülya Duyar – Leon Kemstach –
Gürberk Polat – Celal Öztürk
Hayat Van Eck – Leon Kemstach – Gökhan Arı –
Hülya Duyar – Gürberk Polat – Celal Öztürk
Hayat Van Eck – Leon Kemstach – Mustafa Uslu –
Hülya Duyar – Gürberk Polat – Celal Öztürk
Hülya Duyar – Leon Kemstach – Yüsra Geyik
Mustafa Uslu – Ramin Gasimov – Tanju Bilgiç – Gülsüm Kabadayı –
Andrey Malakhov – Bulut Balkis – Anna Andrusenko –
Oturanlar: Tunahan – Tolgahan – Alihan
(Gülsüm Kabadayı’nın Oğulları)