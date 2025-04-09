20. Köprüde Buluşmalar İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu 20. Köprüde Buluşmalar, Türkiye’den sinemacılarla 23 farklı ülkeden uluslararası sinema profesyonelini bir araya getirecek. Projelerin uluslararası işbirliklerine destek olmayı amaçlayan Köprüde Buluşmalar, 15 – 17 Nisan 2025 tarihleri arasında Borusan Müzik Evi, HOPE Alkazar, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Merkezi ve Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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