Türk Korku Sineması Doludizgin Devam Ediyor

2022 yılında ulaştığı 62 filmlik vizyon rekorunun üzerine geride bıraktığımız 2023 yılında 47 ve 2024 yılında da 50 filmin vizyona girdiği Türk korku sinemasının izini süren tek basılı kaynak olan Türk Korku Sineması Kronolojisi, 2024 yılının filmlerini içeren 7. cildi ile okurların ve izleyicilerin karşısında. Üstelik bu ciltte, vizyona giren 300. yerli korku filmi de yer alıyor. Akademisyen – yazar Gizem Şimşek Kaya’nın hazırladığı, vizyon tarihi alıp ertelenen korku filmlerini de içeren, İzan Yayıncılık etiketiyle yayımlanan Türk Korku Sineması Kronolojisi 7. Cilt içinde 2024 yılında sinemalarda gösterime giren 20 adet yerli gerilim filmine dair tüm bilgileri de bulmak mümkün.