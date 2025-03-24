Bataklık (Yönetmen: Taneli Mustonen)

Taneli Mustonen ile Brad Watson’un yönettiği ve Athena Strates, Madalena Aragao, Elisha Applebaum ile Mohammed Mansaray’ın oynadığı Bataklık (The Bayou), 04 Nisan 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bataklık’ta (The Bayou), Kyle ölen ablasının küllerini taşıdığı yolculukta talihsiz bir kazanın kurbanı olur. Uçağı Louisiana’nın ünlü Bayou bataklığında haritalanmamış ıssız bir noktaya düşer. Yolcular, bu kazanın başlarına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünürken, Amerikan timsahlarının atası olan, son derece gelişmiş ve doğal yaşam alanlarına mükemmel uyum sağlayan bir sürü peşlerine düşer.