Cate Blanchett ve Michael Fassbender’in Başrollerinde Yer Aldığı Kara Torba Operasyonu Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Yönetmenliğini Steven Soderbergh’in üstlendiği Kara Torba Operasyonu (Black Bag), 18 Nisan 2025 Cuma günü sinemalarımızda gösterime giriyor. Ana afişi internet ortamında paylaşıma açılan filmin senaryosunu David Koepp yazdı, başrollerinde ise Cate Blanchett, Michael Fassbender, Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris, Regé Jean Page ve Pierce Brosnan gibi sevilen ve tanınmış oyuncular rol aldı. Efsanevi gizli ajanlar George Woodhouse ve eşi Kathryn, Kathryn’in aniden vatana ihanetle suçlanmasıyla kendilerini siyasi bir fırtınanın ortasında bulurlar. Hem eşine hem de ülkesine koşulsuz sadık olan George için bir iç çatışma başlar.

Basın Bülteni

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