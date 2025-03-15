Şevki Tosunoğlu’nu Kaybettik

Sinemamızın sevilen yapımcılarından Şevki Tosunoğlu, 15 Mart 2025 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1938 yılında Sivas’ta doğan, Tosunoğlu’nun hatırlanan filmleri arasında Dikenli Hayat, Çarşambayı Sel Aldı, Allı Turnam, Kozalı Gelin, Bir Dost Bulamadım, Tanrım Beni Baştan Yarat, Yılan Yuvası, Yarın Olmaz Şimdi, Bir Yiğit Gurbete Gitse, Dost Bildiklerim, Ceren, Nankör, gibi filmler bulunan Tosunoğlu’nun cenazesi 16 Mart 2025 Pazar günü öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.