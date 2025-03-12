31. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında 12 Mart 2025 Çarşamba günü saat 19:30’da İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu’da Anısına – Sami Şekeroğlu başlıklı anma etkinliği yapılacak. İFSAK Kısa Film Festivali’nde son altı yıldır, yitirdiğimiz değerli sinemacılara yer veriliyor. Etkinlikte bu yıl, 24 Kasım 2024 tarihinde aramızdan ayrılan Türk sinema tarihinin en önemli isimlerinden, Türkiye’nin ilk sinema profesörü ve yönetmeni Sami Şekeroğlu konuşulacak ve anılacak. Söyleşiye Prof. Alev İdrisoğlu, Prof. Asiye Korkmaz, Serdar Akar, Murat Şeker, Gani Müjde ve Uğur İçbak konuşmacı olarak katılacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.