28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Ödülleri Açıklandı

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında her yıl, sinemadaki kadın emeğini görünür kılmak ve kadın sinemacıları yeni üretimlerine teşvik etmek amacıyla kadın sinema emekçilerine ödül veriliyor. Bu yıl festivalde Onur Ödülü oyuncular Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Darcan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre, oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ile Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Mina Demirtaş’a takdim edilecek.

Basın Bülteni

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