Wade F. Jackson’un yönettiği ve Laird Akeo, Debbie Bernstein, Christoph Pieczynski, Dafne Rotolo, John Anthony Wylliams, P. K. Simone, Will Turner Sanders ile Helena St-Laurent’in oynadığı Bukalemun (Persona), 14 Mart 2025’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Genç ve çok da yakışıklı bir adam, tanıştığı baştan çıkarıcı, tehlikeli bir kadın tarafından birden fazla kimliğe bürünmesi için ikna edilir. Kadının yalanlarla örülü suç ağının içine çekilen genç adam bir sonraki kurban olmamak için parçası olduğu ve bulaştığı komplonun iç yüzünü ortaya çıkarmalı, hayatta kalmalıdır.