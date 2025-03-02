Beyoğlu’nda Bir İlk: Kadın ve Sanat Şenliği Başlıyor

Beyoğlu Belediyesi, kadın emeğini ve sanatını görünür kılmak için 1. Kadın ve Sanat Şenliği’ni hayata geçiriyor. Şenliğin bu yılki teması “Sinema” olacak. 04 – 07 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak şenlikte film gösterimleri, atölyeler ve söyleşilerle Beyoğlu, sanatın merkezi olacak. Yönetmenlerden senaristlere kadar, konusunda uzman pek çok kadın sanatçı, deneyimlerini paylaşmak ve ilham vermek için bir araya gelecek. Şenlik, 04 Mart Salı günü İBB Beyoğlu Sineması’ndaki açılış programıyla başlayacak. Açılışta, Directed By Women Türkiye Özel Gösterim Seçkisi sinemaseverlerle buluşacak.

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