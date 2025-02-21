Düzce Konuralp Film Festivali Basın Tanıtım Toplantısı Düzce’de Yapıldı

Düzce’de ilki gerçekleştirilecek olan Düzce Konuralp Film Festivali (DKFF) basın tanıtım toplantısı, 20 Şubat 2025 Perşembe günü Erol Güngör Kültür Merkezi’nde yapıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık basın toplantısına katıldı. Düzenlenen Düzce Konuralp Film Festivali’ne ulusal basın mecraları, İstanbul ve Ankara çalışanları ile katılım sağlayarak büyük ilgi gösterdi. Düzce Konuralp Film Festivali (DKFF) 15 – 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Düzce’de gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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