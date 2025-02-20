Oy’una Geldik Filminden Açıklama

Başrolünde İlyas Salman’ın oynadığı Oy’una Geldik filminin vizyonunun ertelenmesiyle ilgili yönetmen Kazım Öz tarafından açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: “Değerli Sinema Salonları sahipleri, 21 Şubat’ta vizyona girmesini planladığımız Oy’una Geldik filminin eser işletme belgesi maalesef henüz Sinema Gelen Müdürlüğü tarafından tarafımıza iletilmemiştir. 08 Ocak’ta başvurusunu yaptığımız filmin kurul toplantısı 18 Şubat’ta yapılmış ve alt kurul karar veremediği için üst kurula havale etmiştir. Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmede üst kurulun önümüzdeki hafta başında ancak toplanabileceği ve filmimizin bir hafta ertelenmesi istenmiştir. …”

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