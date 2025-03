97. Oscar Ödülleri, 03 Mart Pazartesi Günü Türkiye’de Sadece Disney+’ta Canlı Yayınlanacak

Bu sene 97. kez sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri, 03 Mart 2025 Pazartesi günü saat 03:00’te, Türkiye’de sadece Disney+’ta canlı olarak yayınlanacak. Emmy Ödülü kazanmış olan sunucu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O’Brien görkemli gecenin sunuculuğunu ilk kez üstlenecek. 97. Oscar’larda aday olan yapımlardan Ters Yüz 2, Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Alien: Romulus, Elton John: Never Too Late ve Sugarcane ise şu an Disney+’ta yayında. Bu sene aday yapımların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz: www.oscars.org/oscars/ceremonies/2025 Ödül töreninin yapımcı koltuğuna Raj Kapoor yeniden otururken, yürütücü yapımcılığını Katy Mullan ve yönetmenliğini ise Hamish Hamilton üstleniyor.