Zatonya Yeni Dünya 14 Şubat’ta Sinemalara Geliyor

Yapımı Fiyaka Film, Siyah Martı ve TME Films tarafından üstlenilen yepyeni ve eğlenceli bir animasyon filmi Zatonya: Yeni Dünya, 14 Şubat’ta sinema salonlarındaki yerini alıyor. Zatonya: Yeni Dünya çocuklar ve ailelerini sürükleyici bir maceraya davet ediyor. Zatonya halkı, kendi dünyalarına dönmek ve tarihlerini korumak için mücadele ederken hem bireysel hem de toplumsal değerlerini sorgular. Alışık olmadıkları bu modern dünyanın içinde kendi yollarını bulmaya çalışan ekip Sırrı Usta’nın önderliğinde unutulmayacak bir maceraya atılır. Zatonya: Yeni Dünya, TME Films dağıtımı ile 14 Şubat 2025 Cuma günü sinemalarda.

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