Uçan Köfteci, Rotterdam Film Festivali’nde

Altın Palmiye’li yönetmen Rezan Yesilbaş’ın ilk uzun metraj filmi Uçan Köfteci, 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin Bright Future bölümüne seçildi. Festivalin bu bölümü, “özgün bir konu ve üslûba sahip uzun metrajlı ilk filmleri” bir araya getiriyor. Kültür Bakanlığı’nca desteklenen, Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı film, 30 Ocak – 09 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Çekimleri Diyarbakır’da tamamlanan ve senaryosu gerçek bir karakterden ilham alınarak yazılan Uçan Köfteci, seyyar bir sokak köftecisinin “uçma” tutkusunun peşinden gitmesini mizahi bir dille anlatıyor.

Basın Bülteni

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Cahit Şahin Yalçın



Nazmi Kırık

