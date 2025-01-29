Jesse Eisenberg’in yönettiği ve Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy ile Daniel Oreskes’in oynadığı Gerçek Acı (A Real Pain), 28 Şubat 2025’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Studios Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.

Zıt karakterli kuzenler David ve Benji, vefat eden büyükannelerini anmak için Polonya’ya doğru bir yolculuğa çıkar. Ancak bu gezi, tuhaf ikilinin aile tarihlerinden gelen eski gerilimlerin su yüzüne çıkmasıyla beklenmedik bir hâl alır.