İstinye Üniversitesi Mezunu Maisam Kaanan’ın Sacred Hole Filmi Uluslararası Festivallerde

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Filistinli Maisam Kaanan’ın Sacred Hole adlı filmi, Birleşik Krallık’taki First-Time Filmmaker Sessions London, Barbados Independent Film Festival, Metropolis Film Festival, Milan Film Festival’de ve İstanbul 12. Uluslararası İpek Yolu Film Festivali Resmi Seçkisi gösteriminde yer aldı. Filistinli yönetmen Maisam Kaanan, filminin yapım sürecini ve aldığı geri bildirimleri açıkladı. Yönetmen Maisam Kaanan, filmin yaratım süresini şöyle anlattı: “Ana hedefim, döneme ilişkin önemli sorular sorabilen ve kritik meseleleri ele alabilen belgesel dışı bir hikâye sunmaktı.” dedi.