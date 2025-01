Efsanevi Geleceğe Dönüş Filmi Senfoni Orkestrası Eşliğinde Sahnede

Gişe rekorları kıran kült film Geleceğe Dönüş” (Back to the Future), Piu Entertainment’ın Movies in Concert etkinlikleri kapsamında 40. yılını dev bir orkestra eşliğinde sinema perdesinde kutlayacak. Sinema ve orkestranın muhteşem buluşmasıyla izleyenleri zamanda büyülü bir yolculuğa davet eden gösterim, sinemaseverlerin ve müzik tutkunlarının geçmiş, gelecek ve bugünü bir araya getirecek. Efsanevi yolculuk, Alan Silvestri’nin unutulmaz müzikleri ve sinemanın kusursuz uyumu ile canlı orkestra eşliğinde tekrar hayat bulacak. 21 Şubat’ta Volkswagen Arena’da ve 23 Şubat’ta ATO Congresium’da gerçekleşecek canlı orkestra eşliğindeki gösterim orijinal dilde, Türkçe altyazılı olarak yapılacak.

