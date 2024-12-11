Karantina Altında Birleştiler

Bu sezonun en çok beklenen filmlerinin başında yer alan Karantina’nın kitabının, 2018 yılında müzikal kariyerlerine ayrı ayrı devam etme kararı verdiklerini duyuran Yedinci Ev grubunun üyelerini yeniden bir araya getirdiği öğrenildi. Sevilen yazar Beyza Alkoç’un kaleme aldığı, yazarın en çok okunan kitabı olma özelliğine de sahip Karantina’da yer alan Yedinci Ev grubu, okurlardan gelen ısrarlara dayanamadı. Yedinci Ev grubu, dinleyici kitlelerinin hatırı sayılır bir kısmını oluşturan kitap okurlarının da desteği ve arzusu ile mevcut durumlarını yeniden gözden geçirerek, 2021 yılında konserlerine ve yeni şarkı yayınlarına devam etmeye karar verdiklerini açıkladı.

Basın Bülteni

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Yedinci Ev Grubu ve Beyza Alkoç

