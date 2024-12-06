Justin Kurzel’in yönettiği ve Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan ile Jurnee Smolett’in oynadığı Düzen (The Order), 20 Temmuz 2024’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Amerika’da şiddetini artıran banka ve zırhlı araç soygunlarının ülke düzenini sarstığı 1983 yılında geçen filmde, bir FBI ajanı olan Terry Husk, olayların kaynağına iner ve bu suç zincirinin arkasında Amerikalı beyazların üstünlüğünü savunan militan örgüt The Order’ın lideri Robert Jay Mathews’ın olduğunu keşfeder. Radikal görüşleri ve karizmasıyla Mathews, ABD hükümetine karşı planladığı yıkıcı savaş için yandaşlarının sayısını artırmaktadır.