Rıza Oylum’dan İran’da Sinema Öğrencilerine Üç Konferans

İran Sineması kitabının yazarı Rıza Oylum, İran’da yaygın sinema eğitimi veren 60’tan fazla şehirde şubesi olan İran Gençler Sinema Derneği’nin (IYCS) Tebriz ve Hamedan şubelerinde ve Tahran’daki Pers Üniversitesi sinema departmanı öğrencilerine Türkiye ve İran sinemasının etkileşimlerini konu alan bir dizi konferans verdi. “Türkiye’den İran sinemasına Bakış” isimli konferansta Türkiye’de İran sinemasının nasıl karşılandığı, İran sineması örneklerinin nerelerde izlendiği üstünde durulurken, festival istatistiklerine dayanarak Türkiye’deki festivallere İran’dan ne kadar başvuru yapıldığı da konferanslarda konuşuldu. Festivallerde hangi filmlerin ödül aldığı ve ödül alan filmlerin özelliklerine de değinen Oylum’a İranlı sinema öğrencileri çoğunlukla ortak yapım ve Türkiye’de film çekmenin aşamaları üstüne sorular sordular.