Özel Etkinlikler

3. Yunanistan Sineması Günleri

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Yunanistan’dan EMEIS Kültür Kolektifi ile Türkiye’den istos film ve istos yayın’ın ortaklığında üçüncüsü düzenlenen Yunanistan Sineması Günleri, 03 – 08 Aralık 2024 tarihlerinde Pera Müzesi’nde gerçekleşecek. Bu yıl etkinliğin açılışı Pantelis Voulgaris’in 9 Numaralı Forma (Η Φανελα Με Το 9 – The Striker Wıth Number 9) adlı filmi ile yapılacak. Menis Koumandareas’ın aynı adlı romanından uyarlanan ve yetenekli ancak hırsıyla kendi kendini yok eden futbolcu Vasilis (Bill) Seretis’in hikâyesini anlatan 9 Numaralı Forma, futbol dünyasının görkemli görüntüsünün ardındaki yozlaşmış mekanizmayı da gözler önüne seriyor.

9 Numaralı Forma (Η Φανελα Με Το 9 –
The Striker With Number 9)

A Foolish Love

A Place in the Sun

Angel

Donousa

From The Snow

In the Shadow of Fear

Invincible Lovers

Lefteris Dimakopoulos

Life on Sale Fotini

Quiet Days in August

Revanche

Take Care

The Chronos Children

The Love of Ulysses

The Wretches Are Still Singing

Voyage to Cyhtera

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