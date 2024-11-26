Yeni Barda’nın Yönetmeni Hande Türkel Film Hakkında Konuştu: Filmin İçeriği Gerçek Hayatı Yansıttığı İçin de Sert

Hande Türkel’in yönettiği, senaristliğini ise Cem Özüduru ve Ozan Ağaç’ın kaleme aldığı Barda Cuma günü vizyona giriyor. Sinemamızın en sert filmlerinden Barda’yı 17 yıl sonra günümüz gerçekleriyle yeniden yorumlayan filmin yönetmeni Hande Türkel görüşlerini paylaştı. Kült hale gelmiş bir filmi yeniden yorumlayan yönetmen Türkel, Barda hakkında “Şiddet hayatın içinde olduğu sürece sinemada da var olacak. Spesifik tek bir olay değil ne yazık ki yaşadığımız dünyada sürekli olan olaylar örgüsünü anlatıyoruz. İçeriği gerçek hayatı yansıttığı için de sert.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Basın Bülteni

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