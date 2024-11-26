Tom Hanks’li Burada (Here) Filminden Kamera Arkası Görüntüleri

Dünyaca ünlü oyuncular Tom Hanks ve Robin Wright yapay zekâ teknolojisiyle, Burada (Here) filminde 30 sene önceki hallerine, gençliklerine geri döndüler. Kamera arkasından alınan görüntülerinde oyuncuların inanılmaz değişimleri yayınlanan filmin kadrosunda Kelly Reilly, Michelle Dockery ve Paul Bettany gibi isimler de var. İlk kez kullanılan yapay zekâ destekli Metaphysic Live teknolojisi ile oyuncuları 30 sene önceki halleriyle izliyoruz.

Basın Bülteni

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