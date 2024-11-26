Forrest Gump ve Back to the Future Serisinin Yönetmeni Robert Zemeckis’in Yeni Filmi Burada, Paribu Cineverse’teki Ön Gösteriminde Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Robert Zemeckis imzasını taşıyan, Tom Hanks ve Robin Wright’ı Forrest Gump’tan 30 yıl sonra yeniden bir araya getiren Burada (Here) filmi için vizyondan önce ön gösterim yapıldı. Film, binlerce yıl boyunca aynı odada yaşayan insanları konu ediniyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen Richard Young, evin her bir köşesinde hayatından izler bulur. Richard’ın anılarını canlandıran bu ev sadece onun değil pek çok kişinin de hayatına iz bırakmıştır. Evin anıları, geçmişten günümüze yıllarca sürecek uzun bir yolculuğun başlangıcı olur.

Basın Bülteni

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