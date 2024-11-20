Gökhan Arı’nın yönettiği ve Elif Fatma Baysal, Zeynep Betül Şahin, Taner Şahin, Ulukan Ağdaş, Esra Çelik, Dilek İntepe ile Görkem Gökalp’ın oynadığı Sir-Ayet 4, önümüzdeki aylarda CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla MRTFilm tarafından vizyona çıkarılıyor.

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