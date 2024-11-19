Kabir Azabı 2, 29 Kasım 2024’te Sinemalarda

Murat Toktamışoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği Kabir Azabı II filmi “Her kim ölmüşse onun kıyameti kopmuştur.” mottosuyla 29 Kasım 2024 Cuma günü sinemalarımızda vizyona giriyor. 2018 yılında gösterime giren ve 120.000 kişi tarafından izlenmiş fenomen korku filmi Kabir Azabı’nın devamı olan filmde Dilara Duman, Alanur Tipiler ve Güray Özcan oynuyor. Filmde Adli Antropolog Selim 12 yaşındaki kızı Sema ve hamile karısı ile mutlu bir hayat sürmektedir. Bir sabah tesadüf eseri bulunan ölü kemikleri için aranması ile ailenin hayatı değişir, alt üst olur. Sanat yönetmenliğini Koray Fındıkoğlu’nun üstlendiği filmin müziklerini Berk Bekar, kurgusunu ise Ahmet Eroğlu yaptı.

Basın Bülteni

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