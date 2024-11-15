35. Ankara Film Festivali’nin Kazananları Belli Oldu

35. Ankara Film Festivali’nde kazananlar belli oldu. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol’un anısına verildi. Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri En İyi Film seçilirken, yönetmeni Murat Fıratoğlu da En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi oldu. Festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda En İyi Film Sürgün Asla Bitmez belgesel filmine giderken, Ulusal Kısa Film Yarışması’nın en iyisi de Morî oldu.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Ulusal Uzun Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri (Murat Fıratoğlu)



Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü: Ölü Mevsim (Doğuş Algün)



En İyi Yönetmen: Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

En İyi Kadın Oyuncu: Serpil Gül (Döngü)



En İyi Erkek Oyuncu: Alp Öyken (Büyük Kuşatma)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ece Yaşar (Ölü Mevsim)

Serkan Keskin – Ece Yaşar



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Serkan Ercan (Ölü Mevsim)

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Döngü (Erkan Tahhuşoğlu)

Onur Saylak – Erkan Tahhuşoğlu



En İyi Görüntü Yönetmeni: Matteo Cocco (Gecenin Kıyısı)

En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Büyük Kuşatma)

Burcu Biricik – Natali Yeres



En İyi Özgün Müzik: Ahmet Kenan Bilgiç (Hakkı)

Serkan Keskin – Ahmet Kenan Bilgiç



En İyi Kurgu: Eyyüp Zana Ekinci (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)



SİYAD En İyi Film Ödülü: Büyük Kuşatma (Sinan Kesova)

Cem Altınsaray – Okan Arpaç – Sinan Kesova – Kaan Karsan



Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Belgesel Ödülü: Sürgün Asla Bitmez (Bahar Bektaş)

Jüri Özel Ödülü: Zamanın Kıyısında Sınav (İlkay Nişancı)

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Morî (Yakup Tekintangaç)



Jüri Özel Ödülü: Görüşürüz Kaplumbağa (Selin Öksüzoğlu), Günaydın Anne (Oben Yılmaz)

Ankara Filmleri Yarışması

VEKAM Ödülü: Bir Orkestranın İzinde (Musa Ak, Hasan Basri Özdemir)

