35. Ankara Film Festivali’nde Son İki Gün

15 Kasım’da Kapanış ve Ödül Töreni’yle sona erecek 35. Ankara Film Festivali’nde dün, Ulusal Uzun Film Yarışması filmlerinden son üçü seyirci ve jüri karşısındaydı. Hikmet Kerem Özcan’ın Hakkı, Nadim Güç’ün Mukadderat ve Doğuş Algün’ün Ölü Mevsim adlı filmleri Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluştu. Yarışmanın son gösterimi Mukadderat ile oldu ve gösterime yönetmen Nadim Güç, senarist Erdi Işık, yapımcı Rodi Kayım, oyuncu Aslıhan Gürbüz katıldı.

Basın Bülteni

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Hakkı Ekibi



Köklere Yolculuk / Bülent Vardar



Mukadderat Ekibi



Ölü Mevsim Ekibi

