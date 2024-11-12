Ankara Film Festivali’nde Dün: Döngü, Fidan ve Gülizar

35. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması, Döngü, Fidan ve Gülizar adlı filmlerin gösterimiyle başladı. Festivalde yarın, Hikmet Kerem Özcan’ın Hakkı, Nadim Güç’ün Mukadderat ve Doğuş Algün’ün Ölü Mevsim adlı filmleri jüri karşısına çıkıyor. Festivalde yarın ayrıca, Bülent Vardar’ın yönettiği Köklere Yolculuk adlı belgesel, dünya galasını yapacak. Yönetmenin Selanik, Yenice-i Vardar’da yaşayan kök ailesini odağına alan film, ailenin 1912 Balkan Savaşı sonrasında doğdukları topraklardan ayrılmak zorunda kalmaları üzerinden mübadelenin kişisel ve toplumsal etkilerini inceliyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Döngü Ekibi



Döngü Ekibi



Fidan

Gürkan Uygun – Ayça Bingöl



Gülizar Ekibi

