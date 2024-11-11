Kırarım Kalbini Filminin Türkçe Altyazılı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

Bu Sevgililer Günü’nde Oscar ödüllü Ke Huy Quan alışılmadık bir kahraman, geride bırakmak istediği karanlık bir sırrı olan görünüşte yumuşak huylu bir emlakçı olarak ilk büyük başrolüne koşuyor. Çığır açan aksiyon filmleri Önemsiz Biri, Vahşi Gece, Suikast Treni, Sarışın Bomba ve Dublör’ün yapımcıları 87North’tan içgüdüsel, yüksek oktanlı bir öfke ve intikam hikâyesi, Kırarım Kalbini (Love Hurts) geliyor. Filmin Türkçe Altyazılı birinci fragmanı internet ortamında yayına verildi.

Basın Bülteni

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