22 – 28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde biletler herkesin yılın en yeni filmlerini izleyebilmesi için erişilebilir fiyatla satışa sunuldu. Öğrenci biletlerinin 20, tam biletlerin 75 TL’den satıldığı festival, Herkes İçin Sinema, Herkes İçin Festival diyerek tüm izleyicileri festival coşkusunu yaşamaya davet ediyor. Festivalin uzun metrajlı film gösterimleri Kadıköy Sineması ve Nişantaşı City’s CineWAM’da gerçekleşecek. Kısa film programı gösterimi ve VisionIst etkinlikleri İBB Beyoğlu Sineması’nda; Akademik Program ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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