Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi’nden Teaser Fragman Yayınlandı

Aksiyon dolu devam filmi Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2′nin merakla beklenen ilk teaser fragmanı yayınlandı. Yapımını Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor. Başrolde ise yine Ufuk Bayraktar’ı izliyoruz. Senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar’ın kaleme aldığı filmin çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2, 07 Şubat’ta vizyona girerek izleyicilerine unutulmaz bir aksiyon deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 filminde Ufuk Bayraktar’a, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Umut Oğuz, Bora Karakul, Gizem Erdem, Ebru Karanfilci, İskender Bağcılar, Süleyman Kadim Kabaali, Kadir Toprak Karaman ve Pınar Şenol gibi birçok başarılı oyuncu eşlik ediyor.

Basın Bülteni

Teaser fragmanı izlemek için tıklayınız.

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