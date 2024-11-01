Endonezya Yapımı Korku Filmi Sijjin, Ön Gösterim Yaptı

Hadrah Daeng Ratu’nun yönettiği, senaryosunu Lele Laila ve Ersan Özer’in yazdığı, Ibrahim Risyad, Anggika Bolsterli ve Messi Gusti’nin oynadığı Sijjin filmi vizyon öncesi 31 Ekim 2024 Perşembe günü 60 farklı Paribu Cineverse Sineması lokasyonunda ön gösterim yaptı. Gösterimler izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sijjin, yaptıkları büyü sonucu hayatı kararan bir kadın ve ailesinin hikâyesini anlatıyor. Genç bir kadın, kara büyü kullanarak kuzeninin karısını tehdit eder. Büyü sadece kadının değil ailesinin hayatını da karanlık bir çıkmaza sürükler.

Basın Bülteni

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