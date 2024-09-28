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Adana Altın Koza’da Son İki Gün

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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün, Gürcan Keltek’in yönettiği, Cem Yiğit Üzümoğlu, Ayla Algan, Erol Babaoğlu ve Suzan Kardeş’in başrollerini paylaştığı Yeni Şafak Solarken, Hikmet Kerem Özcan’ın yönettiği, Bülent Emin Yarar, Hülya Gülşen, Cem Zeynel Kılıç ve Duygu Gökhan’ın rol aldığı Hakkı ve Ceylan Özgün Özçelik’in yönettiği ve Bergüzar Korel, Bige Önal ile Defne Burnaz’ın başkrollerini paylaştığı On Saniye filmi jüri önündeydi.

Hakkı Söyleşisinden

On Saniye Söyleşisinden

Yeni Şafak Solarken Söyleşisinden

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