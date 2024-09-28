Adana Altın Koza’da Son İki Gün

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün, Gürcan Keltek’in yönettiği, Cem Yiğit Üzümoğlu, Ayla Algan, Erol Babaoğlu ve Suzan Kardeş’in başrollerini paylaştığı Yeni Şafak Solarken, Hikmet Kerem Özcan’ın yönettiği, Bülent Emin Yarar, Hülya Gülşen, Cem Zeynel Kılıç ve Duygu Gökhan’ın rol aldığı Hakkı ve Ceylan Özgün Özçelik’in yönettiği ve Bergüzar Korel, Bige Önal ile Defne Burnaz’ın başkrollerini paylaştığı On Saniye filmi jüri önündeydi.
- Basın Bülteni
- Festival Günlükleri, 28 Eylül 2024 Cumartesi
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Hakkı Söyleşisinden
On Saniye Söyleşisinden
Yeni Şafak Solarken Söyleşisinden