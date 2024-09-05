Eşkıya ve Her Şey Çok Güzel Olacak, Yarın (06 Eylül’de) Yeniden Vizyonda

TAFF Pictures, 2024 – 25 sinema sezonunu büyük bir sürprizle açıyor. Türk sinema tarihinin mihenk taşlarından sayılan iki unutulmaz ve efsane film yarın (06 Eylül Cuma) yeniden beyazperdede sinemaseverlerin karşısına geliyor. 1996 yılı yapımı Eşkıya ve 1998 yılı yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak vizyona girişlerinden yaklaşık çeyrek asır sonra, yeniden sinema salonlarında seyircileriyle buluşuyor. Filmler, yapımcı Ömer Vargı tarafından orijinal nitelikleri korunarak ve iyileştirerek restore edilip yeniden sinema perdesine hazır hale getirildi. TAFF Pictures da filmleri 4K formatında seyirciler ile buluşturmak için harekete geçti.

Basın Bülteni

Geniş bilgi için tıklayınız: Eşkıya / Her Şey Çok Güzel Olacak