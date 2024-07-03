Niclas Larsson’un yönettiği ve Ewan McGregor, Rhys Ifans, Taylor Russell, Lara Flynn Boyle, Lake Bell, F. Murray Abraham ile Ellen Burstyn’un oynadığı Anne, Kalk (Mother Coucuh), 12 Temmuz 2024’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Anne, bir mobilya mağazasında yeşil bir kanepeye oturmuş, verilen bütün uğraşılara rağmen yerinden kalkmayı reddetmekte, yıllardır kendisiyle görüşmeyen üç çocuğundan bu davranışının sebebini anlamalarını beklemektedir. Mağaza yöneticilerinin yardımıyla kardeşler, hayatlarını değiştirecek aile gerçeklerini ortaya çıkaran akıl almaz uzun bir yolculuğa çıkarlar.