On5 Sıfır7 4. Film Haftası, 15 Temmuz Derneği’nin insanlık dışı darbe girişimine karşı çıkan, yaşananları unutturmayan ve olanlardan bir ders çıkarmaya matuf her yıl gerçekleştirdiği kültürel etkinliklerden biri olarak 08 – 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında sinemasever seyircilerle buluşuyor. Direniş ve özgürlük temaları çerçevesinde düzenlenen film haftası, bu yıl da, Uzakdoğu’dan Ortadoğu’ya, Orta Asya’dan Amerikalara, Filipinler, Japonya, Özbekistan, İran, Filistin, ABD, Şili olmak üzere dünya sinema literatüründe adından en fazla söz ettiren, aralarında belgesellerin de bulunduğu uzun metraj yapımlarla ve zengin bir repertuarla seyirci önüne çıkıyor.

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