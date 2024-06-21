Gelecekten Bir Mektup: Bir Zamanlar Gelecek: 2121, 28 Haziran’da Vizyona Giriyor

Türkiye’nin ilk uzun metraj kadın bilim kurgu yönetmeni Serpil Altın’ın filmi Bir Zamanlar Gelecek: 2121, 28 Haziran 2024 Cuma’da günü sinemalarımızda gösterime giriyor. Gelecekte dünyamızda sınırlı yaşamlara sebep olacak iklim krizi nedeniyle hayatlarımızda ne tarz değişikliklerle karşılaşacağız? Yeni doğan bir birey yaşlı bir bireyin yerini mi alacak? İklim krizi ve yoksunluk insanlara bu tarz ikilemde bırakacak hayatlar mı sunacak? Bazı seçimler elimizde olabilecek mi? Türkiye’nin ilk yeşil film girişimi olma özelliğini de taşıyan film yakın bir gelecekte yeraltında yaşamak zorunda olan bir ailenin çelişkilerini, sorgulamalarını ve isyanlarını konu alıyor.

Basın Bülteni

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