Gülümse 2 Filminin Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

Parker Finn’in yönettiği Gülümse 2 (Smile 2) filminin Türkçe alt yazılı birinci fragmanı paylaşıldı. Filmde, yeni bir dünya turuna çıkmak üzere olan küresel pop fenomeni Skye Riley, giderek daha korkunç ve açıklanamaz olaylar yaşamaya başlar. Artan dehşet ve şöhretin baskısından bunalan Riley, kontrolden çıkmadan önce hayatının kontrolünü yeniden kazanmak için karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Basın Bülteni

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