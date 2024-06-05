Gupse Özay ve Aslı İnandık’tan Keyifli Kamera Arkası

Disney ve Pixar’ın kült filmlerinden Oscar ödüllü Ters Yüz’ün ikincisinin seyircilerle buluşmasına günler kaldı. Gupse Özay ile Aslı İnandık’ın ‘Üzüntü’ ve ‘Kaygı’ karakterlerini seslendirdiği stüdyo kaydından keyifli perde arkası ve kısa bir soru – cevap videosu paylaşıldı. Gupse Özay’ın en sevdiği karakteri seslendirdiğini belirttiği videoda; İnandık ise ses verdiği ‘Kaygı’ya en yakın olduğu anların uyuyamadığı anlar olduğunu söyledi.

Basın Bülteni

Kamera Arkasından: 1 / 2

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