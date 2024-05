Jorgen Leth’in Spor Sinemasındaki Parmak İzi Engelsiz Filmler Festivali’nde

Bu yıl on ikinci kez gerçekleşecek Engelsiz Filmler Festivali, 07 – 13 Haziran 2024 tarihleri arasında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin Parmak İzi bölümünde bu yıl Danimarkalı yönetmen Jorgen Leth filmleri izleyicilerle buluşacak. Yönetmenlik kariyeri 1963 yılında başlayan Leth’in, farklı tür ve temalarda 47 filmlik bir filmografisi bulunuyor. Festivalde, yakında 87. yaşını kutlamaya hazırlanan 1937 doğumlu yönetmenin, Cehennemde Bir Pazar (A Sunday in Hell), Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları (The Stars and The Water Carriers), Pelota, Hareket Filmi (Motion Picture) ve Çin Masa Tenisi (Chinese Ping-Pong) isimli belgeselleri gösterilecek.

