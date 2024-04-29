Kemal Kara’nın yönettiği ve Cezmi Baskın, Sevda Kızılırmak Bayraktar, Uğur Biçer, Sinan Bengier, Özgül Yelaldı ile Erdoğan Kapısız’ın oynadığı Vazgeçme, 03 Mayıs 2024’de Skypic Film dağıtımıyla Ersoy Filmcilik – Karavan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Usta oyuncu Cezmi Baskın’ın başrolünde oynadığı film asla vazgeçmeyenlerin hikâyesini anlatıyor. Depremde hafızasını kaybetmiş eşine doktorların hiç bir çare bulamayacağına inanan Kerem sahte belgelerle eşinin yattığı rehabilitasyon merkezine girer ve ona geçmişini hatırlatmaya çalışır. Film, Kerem’in eşi Neslihan’ı hayata bağlama çabasını anlatıyor.