Üç Günlük Dünya Filmi 03 Mayıs’ta Vizyonda, Yayınlanan Fragman Çok Güldürdü

Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Batuhan Sert, Erkan Çelik, Begüm Öner, Sıla Korkmaz, Ceren Soylu, Şevki Özcan, Ayhan Taş, Bülent Çolak ve Yılmaz Gruda’nın da olduğu komedi filmi Üç Günlük Dünya filminin fragmanı yayınlandı. Ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak ve eski eşi Burcu Gönder, Üç Günlük Dünya filminde karı – koca rolü ile kamera karşısına geçmişlerdi. Parlak, filmde eli maşalı bir kadını canlandıran eski eşi için “Ben antrenmanlıyım. Fakat senaryo veya film olunca eli maşalı bir kadınla olmak keyifli tabi ama gerçek hayatta değil.” diyerek eski eşine takılmıştı. Fragmandaki eski eşlerin tartışma sahneleri çok ilgi çekiyor.

Basın Bülteni

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