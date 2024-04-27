Armağan Şenol’u Kaybettik

Türk orkestra şefi ve şarkıcı Armağan Şenol, 27 Nisan 2024 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Sinemamıza çocuk yıldız olarak giren Parla Şenol’un babası olarak da tanınan sanatçı, müzik yaşamına delikanlılığında İzmir’de şarkı söyleyerek başladı. Ünlü tiyatro oyuncuları Necdet Mahfi Ayral ile Jeyan Mahfi Tözüm’ün akrabası olan Armağan Şenol, Çile ve Ebediyete Kadar adlı iki adet sinema filminde de rol aldı. Armağan Şenol’un cenazesi, 30 Nisan 2024 Salı günü öğle vakti Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.